تشكيل ليلة الأبطال – بوجبا يجاور مكتوميناي في وسط يونايتد.. ومورينو يقود هجوم فياريال

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 19:59

كتب : FilGoal

بول بوجبا - لوك شاو

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه المستدعى للقاء فياريال اليوم الأربعاء.

ويستضيف يونايتد منافسه فياريال في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة
بيريس يحكي عن اللحظة التي دمرت علاقته مع فينجر وأرسنال بونوتشي يكشف عن مرتين كان قريبا فيهما من الانتقال إلى مانشستر سيتي تقرير تركي: فاتح تريم يعطي مصطفى محمد الفرصة الأخيرة في جالاتا سراي

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: أليكس تيلليس- فيكتور ليندلوف- رافائيل فاران- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- بول بوجبا

في الوسط الهجومي: جادون سانشو- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: كريستيانو رونالدو

أما تشكيل فياريال الذي أعلنه مدربه أوناي إيمري فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جيرو رولي

في الدفاع: جيرارد مورينو- باو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث

في الوسط الدفاعي: مانو تريجيروس- إيتيان كابوي- داني باريخو

في الهجوم: أرناوت دانجوما- باكو ألكاسير- يريمي بينو

وخسر يونايتد مباراته الأولى ضد يانج بويز، فيما تعادل فياريال مع أتالانتا.

ليلة الأبطال مانشستر يونايتد فياريال
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليلة الأبطال - هدف لم يحدث من قبل ينصر أتالانتا.. وزينيت يحتفل بذكرى الحصار برباعية 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا 39 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة ليلة الأبطال - يوفنتوس (0) (0) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة ليلة الأبطال – يونايتد (0) - (0) فياريال.. تألق دي خيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة ليلة الأبطال - بنفيكا (1)-(0) برشلونة .. بايرن ميونيخ (2)-(0) دينامو كييف ساعة | دوري أبطال أوروبا
اجتمع مع إيهاب جلال للمرة الثالثة.. بيراميدز يضم حسين السيد ساعة | الدوري المصري
تشكيل ليلة الأبطال - بيرنارديسكي في هجوم يوفنتوس.. وزياش أساسي مع تشيلسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بايرن ميونيخ - مولر وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام دينامو كييف في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 3 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 4 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات