تشكيل ليلة الأبطال – بوجبا يجاور مكتوميناي في وسط يونايتد.. ومورينو يقود هجوم فياريال

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه المستدعى للقاء فياريال اليوم الأربعاء.

ويستضيف يونايتد منافسه فياريال في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: أليكس تيلليس- فيكتور ليندلوف- رافائيل فاران- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- بول بوجبا

في الوسط الهجومي: جادون سانشو- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: كريستيانو رونالدو

أما تشكيل فياريال الذي أعلنه مدربه أوناي إيمري فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جيرو رولي

في الدفاع: جيرارد مورينو- باو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث

في الوسط الدفاعي: مانو تريجيروس- إيتيان كابوي- داني باريخو

في الهجوم: أرناوت دانجوما- باكو ألكاسير- يريمي بينو

وخسر يونايتد مباراته الأولى ضد يانج بويز، فيما تعادل فياريال مع أتالانتا.