بيريس يحكي عن اللحظة التي دمرت علاقته مع فينجر وأرسنال

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 19:52

كتب : FilGoal

روبرت بيريس - أرسنال

كشف روبرت بيريس لاعب أرسنال السابق عن اللحظة التي دمرت مسيرته مع النادي الإنجليزي ومدربه التاريخي آرسين فينجر.

وأوضح بيريس أن السبب كان استبداله في نهائي دوري أبطال أوروبا 2006 ضد برشلونة بعد طرد حارس الفريق يانس ليمان.

وتحدث بيريس لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قائلا: "لم أشك في أي لحظة إنه سيتم استبدالي".

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وواصل "لم أنظر لفينجر حتى، كنت أعتقد أنه سوف يستبدل ألكسندر هليب أو صديقي سيسك فابريجاس لأنني كنت أساعد في الهجوم ولدي تواصل جيد جدا مع تيري هنري هذا ليس غرورا".

وأكمل اللاعب الفرنسي حديثه "لذا كنت أسير بشكل هادئ في الملعب ووجدت هنري يقول لي إنني سوف أستبدال".

وتابع "قلت ماذا؟ ورأيت رقم 7 على الشاشة، إنه قرار سيئ سيئ".

وأضاف "مررت أمام المدرب ولم ننظر لبعضنا البعض وجلست على مقاعد البدلاء وأنا أشعر بضيق شديد".

وأردف "انتظرت كي أهدأ وقلت لنفسي ما أريده الآن هو أن نفوز، بعد يومين أخبرته أنني سأرحل وكان ذلك سببئا رئيسيا في الأمر".

وأكمل "فينجر لم يتوقع ذلك، وأنا أيضا أردت خوض تجربة جديدة".

وأتم بيريس حديثه "بعد النهائي كان هناك قطيعة، لقد كان أسبوعا مروعا عرفت بعد ذلك أنني لن ألعب في كأس العالم مع منتخب فرنسا وخضت 17 دقيقة في نهائي الأبطال وخسرنا".

وعادت علاقة بيريس بفينجر مرة أخرى حينما ذهب لأرسنال في عام 2015 لقضاء فترة معايشة تدريبية مع المدرب الفرنسي المخضرم.

بيد أن بيريس لم يخض تجربة تدريبية واحدة حتى الآن.

أرسنال بيريس فينجر
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