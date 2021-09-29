بونوتشي يكشف عن مرتين كان قريبا فيهما من الانتقال إلى مانشستر سيتي

كشف ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي مرتين من قبل.

وقال بونوتشي لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية: "كان لدي ذلك الحلم للتدرب تحت قيادة بيب جوارديولا".

وواصل "أقرب مرة كنت سأنتقل فيها لسيتي كانت في عام 2016، كان يفصلنا أمور صغيرة لإتمام الانتقال لكن يوفنتوس قرر رفض البيع".

وتابع "قررت البقاء ثم ذهبت إلى ميلان وكان بإمكاني الذهاب إلى سيتي لكن حدثت بعض الأمور وحالت دون إتمام الانتقال، وكنت كذلك أعطيت كلمتي إلى ميلان، وفي العام الماضي تحدثت مرة أخرى إلى بيب".

وأكمل بونوتشي "بيب أراد ضمي لكنني أخبرته أن يوفنتوس منزلي وإنني سعيد معه وأشعر إنني في المنزل، وأردت العودة لللملعب لتعويض السنة التي قضيتها في ميلان".

وأتم بونوتشي حديثه "أن أصبح رمزا في يوفنتوس كان أكثر شيء مثير بالنسبة لي في مسيرتي حاليا".