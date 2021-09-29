السعيد: لدينا الخبرات الكافية للتعامل مع أرضية ملعب ليبيا

يرى عبد الله السعيد نجم منتخب مصر بأن المنتخب يملك من الخبرات ما يؤهله للتعامل مع مباراتي ليبيا المقبلتين، رغم أرضية ملعب ليبيا من النجيل الصناعي.

وقال السعيد في تصريحات للصحفيين، نقلتها صفحة اتحاد الكرة: "جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة من أجل الفوز في مباراتي ليبيا. لدينا جهاز فني جديد مميز، يتحدث معنا كثيرا عن أهمية الفترة المقبلة".

وأضاف "لدينا من الخبرات ما يؤهلنا للتعامل مع أرضية ملعب منتخب ليبيا من النجيل الصناعي، وسبق وخضنا العديد من المباريات في إفريقيا على نفس الأرضية".

السعيد أتم "نهدف إلى الفوز في المباراتين وجمع 6 نقاط من أجل تصدر المجموعة".

🔴🗣️عبد الله السعيد : لدينا من الخبرات تمكننا من التعامل مع الملعب الصناعي … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/n4TOYOx2iz — EFA.eg (@EFA) September 29, 2021

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وتلعب مصر مع ليبيريا مساء غد الخميس في مباراة ودية، ستكون هي الأولى تحت قيادة كارلوس كيروش المدرب البرتغالي الجديد.