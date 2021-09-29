السولية: لم أطلب شارة المنتخب.. وأشكر الجهاز الفني على إراحتنا

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 18:59

كتب : FilGoal

عمرو السولية مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

كشف عمرو السولية لاعب منتخب مصر بأنه لم يطلب ارتداء شارة قيادة المنتخب أبدا، فيما شكر الجهاز الفني الجديد على إراحة اللاعبين.

وقال السولية في تصريحات للصحفيين، نقلتها الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة: "لم أفكر مطلقا في ارتداء شارة قيادة المنتخب، فهي أمور تخص الجهاز الفني فقط".

وأضاف "لدينا مباراتين هامتين يجب الفوز بهما من أجل تصدر مجموعتنا، فكرة القدم لا تعترف بالأسماء، بل يجب بذل قصارى جهدنا".

أخبار متعلقة
وكيله: السولية يقترب من تجديد تعاقده مع الأهلي التشكيل المتوقع لـ الأهلي - عودة السولية أمام المصري التشكيل المتوقع لـ الأهلي - ديانج يعوض غياب السولية.. وبواليا يقود الهجوم أمام طلائع الجيش تشكيل الأهلي - ديانج يعوض السولية.. وبواليا يقود الهجوم أمام الطلائع

السولية أتم "لدينا جهاز فني جديد مميز للغاية، وأود أن أشكرهم على إراحتنا قبل الانضمام للمعسكر".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وتلعب مصر مع ليبيريا مساء غد الخميس في مباراة ودية، ستكون هي الأولى تحت قيادة كارلوس كيروش المدرب البرتغالي الجديد.

وصرح كيروش في المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء، بأن محمد صلاح مستمر كقائد لمنتخب مصر لأنه الشخص الأنسب لتلك المهمة.

منتخب مصر عمرو السولية كارلوس كيروش
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر ليلة الأبطال - يوفنتوس يواجه تشيلسي 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال – يونايتد ضد فياريال.. إشبيلية أمام سالزبورج 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - برشلونة يحل ضيفا على بنفيكا.. وبايرن ميونيخ يستضيف دينامو كييف 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اجتمع مع إيهاب جلال للمرة الثالثة.. بيراميدز يضم حسين السيد 43 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليلة الأبطال - بيرنارديسكي في هجوم يوفنتوس.. وزياش أساسي مع تشيلسي 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بايرن ميونيخ - مولر وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام دينامو كييف في دوري الأبطال 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال – أنسو فاتي احتياطي مع برشلونة.. ونونيز يقود بنفيكا 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال – بوجبا يجاور مكتوميناي في وسط يونايتد.. ومورينو يقود هجوم فياريال 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 3 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 4 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات