السولية: لم أطلب شارة المنتخب.. وأشكر الجهاز الفني على إراحتنا

كشف عمرو السولية لاعب منتخب مصر بأنه لم يطلب ارتداء شارة قيادة المنتخب أبدا، فيما شكر الجهاز الفني الجديد على إراحة اللاعبين.

وقال السولية في تصريحات للصحفيين، نقلتها الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة: "لم أفكر مطلقا في ارتداء شارة قيادة المنتخب، فهي أمور تخص الجهاز الفني فقط".

وأضاف "لدينا مباراتين هامتين يجب الفوز بهما من أجل تصدر مجموعتنا، فكرة القدم لا تعترف بالأسماء، بل يجب بذل قصارى جهدنا".

السولية أتم "لدينا جهاز فني جديد مميز للغاية، وأود أن أشكرهم على إراحتنا قبل الانضمام للمعسكر".

🔴🗣️ عمرو السولية: لم أفكر في "الشارة".. هذه الأمور متروكة للجهاز الفني … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/7hUzjkioTZ — EFA.eg (@EFA) September 29, 2021

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وتلعب مصر مع ليبيريا مساء غد الخميس في مباراة ودية، ستكون هي الأولى تحت قيادة كارلوس كيروش المدرب البرتغالي الجديد.

وصرح كيروش في المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء، بأن محمد صلاح مستمر كقائد لمنتخب مصر لأنه الشخص الأنسب لتلك المهمة.