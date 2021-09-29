مران الزمالك – جلسة بين كارتيرون وشيكابالا وفقرة ترفيهية

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك جلسة مع محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق على هامش مران اليوم الأربعاء.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني واللاعب قبل انطلاق المران، وقام كارتيرون بالاطمئنان على حالة اللاعب البدنية والفنية.

كما عقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا من المدرب الفرنسي بشأن بعض الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم.

وفي المران قسّم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران.

وركز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على اللعب السريع من لمسة واحدة تحت ضغط المدافعين، بجانب التدريب على التمرير في مواقف ومساحات مختلفة.

وخضع لاعبو الفريق لفقرة تأهيلية خاصة في صالة الجيمانزيوم.

ويسعى الجهاز الفني إلى الوصول باللاعبين لأعلى مستوى بدنية خلال الفترة المقبلة.

كما خاض فقرة ترفيهية تتمثل في سباق سرعة على مرحلتين بالكرة وبدون الكرة، حيث شهد المران روحا طيبة بين جميع اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل.