في الدرجة الثانية - ستانلي يعود لـ وادي دجلة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 18:03

كتب : FilGoal

ستانلي أوهاويتشي مع وادي دجلة

عاد ستانلي أوهاويتشي المهاجم النيجيري إلى حيث بدأ في مصر، وبالتحديد مع نادي وادي دجلة.

ووقع ستانلي مع نادي وادي دجلة بعقد لمدة ثلاث سنوات رسميا.

محطة ستانلي الأخيرة كانت مع القادسية السعودي حتى نهاية الموسم الماضي.

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صاحب الـ31 عاما خاض 30 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل 4 أهداف، وصنع 15 هدفا.

وتواجد ستانلي في مران وادي دجلة لأول مرة مساء اليوم الأربعاء، استعدادا للمسابقة التي تنطلق خلال أيام.

المهاجم النيجيري سبق ولعب لنادي الزمالك خلال موسم 2016/2017 وقت وصول الفريق الأبيض لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

في الدرجة الثانية وادي دجلة ستانلي أوهاويتشي
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