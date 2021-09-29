أجانب الدوري المصري.. اجتياح تونسي وتواجد لأمريكا اللاتينية

تحول الدوري المصري لمسابقة جاذبة للجنسيات الأخرى سواء من داخل القارة الإفريقية أو خارجها، وهذا بالتأكيد ما سيشعل المنافسة بين الأندية طوال مشوار الدوري في الموسم المقبل.

الموسم المقبل سيشهد تواجد 68 لاعبا أجنبيا مقسمين على فرق الدوري حتى الآن، ومرشحين للزيادة حتى يتم غلق باب الانتقالات بشكل رسمي.

وسام العابدي، ويامن بن زكري، وأنيس بو جلبان، تلك الأسماء تجمعهم صفة واحدة وهي الجنسية التونسية، وأيضا تلك الأسماء هي من قامت بقص شريط تواجد اللاعبين التونسيين أصحاب البصمة في الدوري المصري.

ضم الزمالك المدافع وسام العابدي كأول محترف تونسي يتواجد في مسابقة الدوري المصري في موسم 2005/2006، وعزز بانتداب يامن بن زكري في نفس الموسم، ليلاحقهم الأهلي في الموسم التالي بضم لاعب الوسط التونسي أنيس بو جلبان.

توقفت هجرة اللاعبين التونسيين لفترة حتى عادت من جديد في المواسم السابقة في الدوري المصري، لكن ظاهرة تواجد التونسيون في الدوري تحولت من ظاهرة تواجد إلى هيمنة لأكثر جنسية أجنبية في الدوري المصري في نسخته المقبلة موسم 2021/2022.

وتصدرت الجنسية التونسية ترتيب الأكثر تواجدا في الدوري القادم بعد انضمام 17 لاعبا بنسبة 25% من حصيلة اللاعبين الأجانب.

اللاعبون موزعون على 14 فريق من أصل 18 وهم:

1- علي معلول (مدافع - الأهلي)

2- سيف الدين الجزيري (مهاجم - الزمالك)

3- حمزة المثلوثي (مدافع - الزمالك)

4- حمدي النقاز (مدافع - الزمالك)

5- أسامة الرمضاني (مدافع - المقاولون)

6- مروان الصحراوي (مدافع - الإسماعيلي)

7- إلياس الجيلاصي (وسط - المصري)

8- زياد بو غطاس (مدافع - إنبي)

9- محمد علي الجويني (مدافع - طلائع الجيش)

10- رفيق كابو (وسط – سموحة)

11- فراس عيفيه (وسط – الشرقية للدخان)

12- فخر الدين بن يوسف (مهاجم – بيراميدز)

13- عزمي غومة (مدافع – فاركو)

14- سيف تقا (مدافع – سيراميكا)

15- بلال السعيداني (وسط – سيراميكا)

16- محمد مثناني (وسط – البنك الأهلي)

17- أيمن الصفاققسي (وسط – فيوتشر)

فقط الاتحاد السكندري، وغزل المحلة، ومصر للمقاصة لا يملكون تونسيين حتى الآن.

وجاءت الجنسية الغانية في المرتبة الثانية بواقع 8 لاعبين، فيما جاءت الجنسية النيجيرية في المرتبة الثالث بواقع 4 لاعبين، وتأتي بعدها المغرب، وكوت ديفوار، بوركينا فاسو بأربع لاعبين من كل جنسية.

ولم يقتصر عدد اللاعبين الأجانب على القارة الإفريقية فقط، بل يتواجد 5 لاعبين من خارج القارة السمراء وهم:

فلسطين

محمود وادي (مهاجم – بيراميدز)، محمد بلح (مهاجم – المصري)

بيرو

كريستيان بينافينتي (وسط - بيراميدز)

كولومبيا

لويس إدواردو (وسط - المقاولون)

جاميكا

داميان لوي (مدافع – الاتحاد السكندري)