كيليني: أتمنى أن يفوز جورجينيو بالكرة الذهبية

يتمنى جورجيو كيليني قائد يوفنتوس ومنتخب إيطاليا أن يفوز زميله في الأتزوري ولاعب تشيلسي جورجينيو بالكرة الذهبية.

جورجينيو النادي : تشيلسي جيورجيو كيلليني النادي : يوفنتوس

وتوج جورجينيو بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي رفقة تشيلسي قبل أن يظفر بلقب يورو 2020 مع منتخب إيطاليا.

وقال كيليني في مؤتمر صحفي: "أتمنى أن يفوز جورجينيو بالكرة الذهبية، هو صديق لي، سأشعر أنني فزت بها إن ظفر هو بالجائزة".

وأكمل "لقد كان جورجينيو معنا في الفوز باللقب الذي حققناه بقلوبنا، كنت أعتقد دائما أنه لاعب جيد، لكن بعدما تدربنا سويا لاحظت مدى جودته وكم هو لاعب رائع".

وأردف "يتمتع جورجينيو بإمكانيات كبيرة، لكن الفارق يصنعه في ذهنه، العديد قالوا إنه لا يستطيع اللعب سوى تحت قيادة ماوريسيو ساري".

قبل أن يستدرك ويتم "لكن أينما ذهب جورجينيو هو يبدأ بشكل أساسي، أتمنى أن يفوز بالكرة الذهبية".

ويستعد يوفنتوس لملاقاة تشيلسي اليوم الأربعاء في ملعب أليانز في إيطاليا في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.