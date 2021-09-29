انخفاض كبير في سقف الرواتب المسموح لبرشلونة.. وارتفاع لـ ريال مدريد

كشف كولين ميلار الصحفي بجريدة ميرور عن سقف الرواتب الجديد للأندية في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، والذي يقره رابطة الدوري الإسباني.

وفقا لكيلار فإن سقف الرواتب الجديد قد أقر من قبل رابطة الدوري الإسباني وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

سقف الرواتب في الدوري الإسباني تم تحديده من قبل رابطة الدوري وفقا لمدخلات ومصروفات النادي ومدى تمكنه من صرف الرواتب المتفق عليها داخل النادي.

وهو ما يعني عدم قدرة الأندية على تسجيل لاعبين جدد في حال تخطى سقف الرواتب المسموح به.

وشهدت القائمة انخفاض كبير في سقف رواتب برشلونة، بلغ 284 مليون يورو، إذ أن سقف الرواتب السابق لبرشلونة كان يبلغ 382 مليون يورو، بينما سيكون 97 مليون يورو فقط في الموسم الحالي.

على النقيض تمام فإن سقف رواتب ريال مدريد قد شهد ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 739 مليون يورو، وكان السقف الماضي يبلغ 468 مليون يورو، ما يعني زيادة بلغت 270 مليون يورو.

أتليتكو مدريد أيضا شهد تقلصا في سقف الرواتب المسموح به، إذ تم تقليصه من 252 مليون يورو إلى 171 مليون يورو.

ناد آخر تمكن من زيادة سقف رواتبه وهو إشبيلية والذي احتل المركز الثاني كصاحب الحق في ثاني أكبر سقف رواتب في الدوري الإسباني خلف ريال مدريد، إذ وصل سقف رواتب إشبيلية المسموح به إلى 200 مليون يورو، بعدما كان 185 مليون يورو في الموسم السابق.

برشلونة أصبح يحتل المركز السابع من حيث سقف الرواتب المسموح به في الدوري الإسباني، ويتفوق عليه كل من أتليتيك بلباو، وريال سوسيداد، فياريال، وأتليتكو مدريد، وإشبيلية، وريال مدريد.

سقف الرواتب كان هو السبب الرئيسي في عدم تمكن برشلونة من تمديد تعاقد ليونيل ميسي، لإن رابطة الدوري الإسباني أقرت بأن برشلونة لن يتمكن من الإلتزام برواتبه والمصروفات في حال تم توقيع عقد جديد مع ميسي، وكان النادي سيضطر لتخطي سقف الرواتب مما سيمنعه من تسجيل عقد ميسي أو تسجيل أي لاعب آخر يتعاقد معه.