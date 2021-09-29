عودة بالون دور.. فرانس فوتبول تعلن مواعيد إعلان المرشحين والجائزة
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 15:48
كتب : FilGoal
أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن عودة جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) بعد توقف لمدة عام، بسبب جائحة كورونا.
وأوضحت المجلة أن الإعلان عن المرشحين سيكون يوم 8 أكتوبر المقبل.
ويقام حفل توزيع الجائزة يوم 29 نوفمبر، في باريس.
𝘽𝙖𝙡𝙡𝙤𝙣 𝙙'𝙊𝙧 𝙞𝙨 𝙗𝙖𝙘𝙠
📆 october 8th : nominees
⚽️✨ november 29th : the 2021 Ballon d'Or ceremony at Théâtre du Châtelet of Paris#ballondor #kopatrophy #yachinetrophy pic.twitter.com/FT5Vsv47et— France Football (@francefootball) September 29, 2021
وفاز ليونيل ميسي بالجائزة الأخيرة في عام 2019، أمام فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.
وحصل ميسي على الجائزة العريقة التي انطلقت في 1956 6 مرات، فيما حصدها كريستيانو رونالدو 5 مرات.