عودة بالون دور.. فرانس فوتبول تعلن مواعيد إعلان المرشحين والجائزة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 15:48

كتب : FilGoal

بالون دور

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن عودة جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) بعد توقف لمدة عام، بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت المجلة أن الإعلان عن المرشحين سيكون يوم 8 أكتوبر المقبل.

ويقام حفل توزيع الجائزة يوم 29 نوفمبر، في باريس.

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وفاز ليونيل ميسي بالجائزة الأخيرة في عام 2019، أمام فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

وحصل ميسي على الجائزة العريقة التي انطلقت في 1956 6 مرات، فيما حصدها كريستيانو رونالدو 5 مرات.

بالون دور فرانس فوتبول
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