عودة بالون دور.. فرانس فوتبول تعلن مواعيد إعلان المرشحين والجائزة

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن عودة جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) بعد توقف لمدة عام، بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت المجلة أن الإعلان عن المرشحين سيكون يوم 8 أكتوبر المقبل.

ويقام حفل توزيع الجائزة يوم 29 نوفمبر، في باريس.

𝘽𝙖𝙡𝙡𝙤𝙣 𝙙'𝙊𝙧 𝙞𝙨 𝙗𝙖𝙘𝙠 📆 october 8th : nominees ⚽️✨ november 29th : the 2021 Ballon d'Or ceremony at Théâtre du Châtelet of Paris#ballondor #kopatrophy #yachinetrophy pic.twitter.com/FT5Vsv47et — France Football (@francefootball) September 29, 2021

وفاز ليونيل ميسي بالجائزة الأخيرة في عام 2019، أمام فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

وحصل ميسي على الجائزة العريقة التي انطلقت في 1956 6 مرات، فيما حصدها كريستيانو رونالدو 5 مرات.