دوناروما: نسير في الطريق الصحيح وعلينا أن نواصل

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 15:32

كتب : FilGoal

هدف ميسي في مانشستر سيتي

يشعر جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان أن فريقه يسير على الطريق الصحيح، وذلك بعدما انتصر على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

باريس فاز 2-0 على مانشستر سيتي ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا في ملعب حديقة الأمراء.

وقال دوناروما في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا نعلم أنه يمكننا تقديم مباراة كبيرة أمام مانشستر سيتي".

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وأضاف الحارس المتوج بيورو 2020 مع المنتخب الإيطالي "لقد كنا في قمة التركيز وشعرنا أننا بحالة جيدة".

وأكمل "كنا نعرف أن مواجهة مانشستر سيتي تتطلب الدفاع الجيد وهو ما قمنا به، لقد دافع الفريق بأكمله بشكل جيد وأنا أديت مهمتي بطريقة جيدة".

واستدرك "لاعبو خط الوسط أيضا كانوا شعلة من النشاط، هذا هو الأداء الجماعي الحقيقي".

وتابع "الآن علينا أن نواصل على هذا النهج لأن هناك العديد من المباريات، لكننا على الطريق الصحيح".

وواصل "لدينا لاعبين كبار وأنا سعيد جدا باللعب معهم. أتعلم منهم الكثير".

فوز باريس سان جيرمان رفع رصيده للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن كلوب بروج صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان مانشستر سيتي
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