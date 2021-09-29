مدرب بورتو: ما حدث أمام ليفربول كارثة مخزية.. والمسؤولية تقع على عاتقي

تحمل سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو مسؤولية خسارة فريقه الكبيرة أمام ليفربول بنتيجة 1-5 في دوري أبطال أوروبا، واصفا الهزيمة بالكارثة المخزية.

وسجل محمد صلاح ثنائية في فوز ليفربول الساحق على بورتو بنتيجة 5-1 ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كونسيساو في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "فريق الشباب الذي تعادل أمام نظيره في ليفربول في دوري أبطال الشباب كان ليقدم مستويات أفضل مما قدمها فريقنا الأول أمام الريدز".

وأضاف "الأهداف الخمسة التي استقبلناها هي من النوع الذي تستقبله شباكك في حصة تدريبية مريحة، ليس عندما تلعب في دوري أبطال أوروبا".

وأردف "أخطاء كثيرة في مناطق خطيرة، كل شيء كان سيئا، لكن المسؤولية تقع على عاتقي".

وأتم مدرب بورتو "كان يوما سيئا للغاية، حدثت فيه هذه الكارثة المخزية".

هذه هي المرة الثالثة التي يهزم ليفربول فيها بورتو على ملعبه بنتيجة كبيرة، فقد انتصر في موسم 2018-2019 بنتيجة 5-0، ثم فاز 4-1 في الموسم التالي، قبل فوز ليل الثلاثاء.

وتصدر ليفربول المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

ويستعد ليفربول لمواجة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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