شوقي غريب: لا مشكلة إذا قرر اتحاد الكرة الجديد رحيلي عن المنتخب الأولمبي

لا يرى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أزمة في حال قرر اتحاد الكرة الجديد رحيله عن تدريب المنتخب.

وقال غريب عبر قناة الشمس: "لا يوجد لدي أدنى مشكلة إذا جاء اتحاد كرة جديد وقرر عدم إكمال مهمتي مع المنتخب الأولمبي".

وأضاف "العمل في المنتخبات مهمة وطنية يتم تكليفك بها وتحاول خلالها بذل أقصى جهدك".

وتابع "مجاهد أبلغني أنه من الممكن أن يكون مجلس اتحاد الكرة الجديد لديه رؤية جديدة وحرية اتخاذ قرار بشأن منصبي كمدير فني للمنتخب الأولمبي".

وكشف "لا يوجد شرط جزائي في تعاقدي مع المنتخب الأولمبي".

وبسؤاله هل هناك حملة ضدك في الإعلام رد قائلا: "لا أعرف سببها وقد يكون بسبب أن الإعلام يرى أن المنتخب الأولمبي فشل وعندما تم تعييني أول مرة للمنتخب الأولمبي حدث الأمر ذاته".

وأعلن اتحاد الكرة تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر الأولمبي مواليد 2001.