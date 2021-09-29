شوقي غريب: لا مشكلة إذا قرر اتحاد الكرة الجديد رحيلي عن المنتخب الأولمبي

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي

لا يرى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أزمة في حال قرر اتحاد الكرة الجديد رحيله عن تدريب المنتخب.

وقال غريب عبر قناة الشمس: "لا يوجد لدي أدنى مشكلة إذا جاء اتحاد كرة جديد وقرر عدم إكمال مهمتي مع المنتخب الأولمبي".

وأضاف "العمل في المنتخبات مهمة وطنية يتم تكليفك بها وتحاول خلالها بذل أقصى جهدك".

أخبار متعلقة
مجاهد عن تعيين غريب: المنتخبات ليست كلها للتجارب.. الدماء الجديدة تحتاجها حال الفشل شوقي غريب: لم أسع لتدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري شوقي غريب لـ في الجول: اتحاد الكرة يثق في أننا سنصنع جيلا جديدا لمنتخب مصر

وتابع "مجاهد أبلغني أنه من الممكن أن يكون مجلس اتحاد الكرة الجديد لديه رؤية جديدة وحرية اتخاذ قرار بشأن منصبي كمدير فني للمنتخب الأولمبي".

وكشف "لا يوجد شرط جزائي في تعاقدي مع المنتخب الأولمبي".

وبسؤاله هل هناك حملة ضدك في الإعلام رد قائلا: "لا أعرف سببها وقد يكون بسبب أن الإعلام يرى أن المنتخب الأولمبي فشل وعندما تم تعييني أول مرة للمنتخب الأولمبي حدث الأمر ذاته".

وأعلن اتحاد الكرة تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر الأولمبي مواليد 2001.

المنتخب الأولمبي شوقي غريب
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب بورتو: ما حدث أمام ليفربول كارثة مخزية.. والمسؤولية تقع على عاتقي 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
شوقي غريب: لا مشكلة إذا قرر اتحاد الكرة الجديد رحيلي عن المنتخب الأولمبي 38 دقيقة | منتخب مصر
بوكيتينيو: أخيرا كنت على مقاعد البدلاء المناسبة للاحتفال بهدف ميسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية ساعة | دوري أبطال أوروبا
اختبر معلوماتك عن أشرف بنشرقي ساعة | الدوري المصري
دياب: دوري الدور الواحد هو الأفضل.. ولن يتم ترحيل القمة ساعة | الدوري المصري
ميسي: بدأت في الاعتياد على أجواء باريس.. وفزنا على أحد المرشحين للقب 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مهاجم ليفربول السابق: ميسي ورونالدو ليسا بجودة صلاح حاليا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 3 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 4 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات