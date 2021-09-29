تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية

واصل محمد صلاح نجم ليفربول التألق وتسجيل الأهداف هذا الموسم، وذلك أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا وكان أحد أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح ثنائية في فوز ليفربول الساحق على بورتو بنتيجة 5-1 ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بورتو حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 أو 9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع.. 8.3 درجة من عشرة.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح إلا كورتيس جونز الذي صنع 3 أهداف، وذلك بمتوسط تقييم 8.6 درجة.

صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8 أهداف في 8 مباريات لعبها، 5 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.

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ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.