دياب: دوري الدور الواحد هو الأفضل.. ولن يتم ترحيل القمة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن شكل التصورات لبطولة الدوري المصري في الموسم المقبل، وما هي الطريقة التي ستعمل بها اللجنة في الفترة المقبلة.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حددنا مقر رابطة الأندية وسيكون في محافظة الجيزة، وخلال الأيام المقبلة سنعلن كيف سيتم تمويل الرابطة وأيضا بعض الحقوق الإعلانية التي حصلنا عليها".

وأضاف "أحلام الرابطة أكبر من اختصاصها والأمنية الأساسية لنا هي تحويل كرة المصرية لتكون مثل صناعة كرة القدم في باقي العالم".

وتابع "مصر محط أنظار العالم في كل المجالات، فلماذا في كرة القدم فقط نقول إنها شأن خاص بنا، ويجب أن تكون صناعة كرة القدم لائقة بمصر وأن تكون على أسس حقيقية يعمل عليها الجميع في المستقبل".

وأكمل "هدفنا رفع قيمة الدوري المصري، ويجب أن يكون الهدف من حقوق بث المسابقة هو زيادة العائد المالي للأندية".

واستمر في تصريحاته "الفترة التأسيسية لأي كيان أو رابطة هي الأصعب لأننا نضع مفاهيم ونظام ليسير عليها الجميع في المستقبل".

الدوري المصري

وانتقل للحديث عن الدوري قائلا: "هناك رغبة شديدة لتحسين جودة بث مباريات الدوري وذلك من أجل زيادة قيمة المسابقة".

وأشار "وضعنا 3 تصورات لشكل الدوري الجديد، وسيتم الاستقرار على نظام المسابقة يوم السبت المقبل في اجتماع الرابطة".

وأوضح "التصور الأول للدوري هو أن يقام بشكله الطبيعي وهو الشكل الأصح والعادل لجميع الأندية وفي هذه الحالة ستلعب الأندية مباراة كل 3 أيام وتنتهي المسابقة بنهاية أغسطس".

وواصل "التصور الثاني هو دوري المجموعتين وهو غير عادل بين جميع الفرق والتنافس فيه لا يكون على المستوى المطلوب وبعد ذلك سيتأهل أول 3 مراكز من كل مجموعة للدورة المجمعة وينتهي في بداية يوليو".

وأردف "التصور الثالث هو دوري من دور واحد وتأهل أول 8 مراكز للعب دوري آخر من دور واحد لتحديد البطل وباقي المراكز تلعب أيضا دوري آخر وينتهي في نهاية يوليو".

وأكد "دوري الدور الواحد هو الحل الأمثل لإصلاح مواعيد الدوري المصري في المستقبل".

وشدد دياب "الجدول الذي سيتم وضعه للدوري الكل سيلتزم به سواء كان اختيار الاقتراح الأول أو الثالث الجميع سيلتزم به حتى نقترب أكثر من المواعيد الطبيعية للمسابقة في الموسم المقبل".

ثم تابع "قرعة الدوري ستكون مفتوحة وغير موجهة ولن يتم ترحيل مباراة القمة لنهاية المسابقة".

وأتم تصريحاته "ما سيتم الاتفاق عليه مع الأندية لن يتغير حتى نخرج بشكل لمسابقة الدوري يكون في مصلحة الأندية والكرة المصرية".