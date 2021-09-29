ميسي: بدأت في الاعتياد على أجواء باريس.. وفزنا على أحد المرشحين للقب

كشف ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان عن أهمية هدفه الذي سجله في مرمى مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بالنسبة له.

وفاز باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي الهدف الثاني في المباراة وهو أول أهدافه مع فريق العاصمة الفرنسية منذ انضمامه في بداية الموسم.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "أردت تسجيل هدف، خضت بعض المباريات مع الفريق حتى الآن، وكانت مباراتي الثانية على هذا الملعب، لكنني بدأت في الاعتياد على الفريق وعلى زملائي".

وتابع "كنت أعلم أن مباراة اليوم مهمة جدا، لكن علينا أن نستمر في ذلك فهناك العديد من المباريات المتبقية هذا الموسم".

واستمر "الشيء الأهم كان هو الفوز على خصم هائل، وأحد المرشحين للفوز باللقب، لنسيان التعادل في المباراة الأولى أمام بروج".

وأضاف "بدأنا في التعرف على بعضنا البعض وفي اللعب معا، أنا متأكد من أننا سوف نتحسن في نمونا كفريق، لعبنا بشكل جيد الليلة ولكن علينا أن نعطي كل شيء ونتحكم في المباريات أكثر".

وأتم "يجب أن نحافظ على هدوئنا، لقد فزنا بمباراة مهمة ضد منافس لعب بنفس الطريقة لفترة طويلة مع لاعبين كبار ووصل للمباراة النهائية بالفعل، إنه نصر مهم ولكن يجب أن نستمر في التحسن".

فوز باريس سان جيرمان رفع رصيده للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن كلوب بروج صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.