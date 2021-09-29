إيقاف بيساكا مباراتين أوروبيا

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 12:25

كتب : FilGoal

آرون وان بيساكا وكارلوس باكا - مانشستر يونايتد وفياريال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف أرون وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد لمدة مباراتين.

بيساكا تلقى البطاقة الحمراء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام يانج بويز السويسري.

الاتحاد الأوروبي وصف سلوك بيساكا بالعنيف وبالتالي قرر إيقافه لمدة مباراتين.

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بيساكا سيغيب عن مواجهة فياريال في الجولة الثانية وأتلانتا في الجولة الثالثة.

مانشستر يونايتد خسر أمام يانج بويز بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى.

الشياطين الحمر يستضيفون فياريال اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وان بيساكا مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا
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