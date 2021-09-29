حوار - محمود علاء: شيكابالا لا يستحق الإيقاف.. وهذا مثلي الأعلى

أوضح محمود علاء مدافع نادي الزمالك الظروف التي عانى منها الفريق خلال الموسم الماضي بشكل هام وهو بنفسه بشكل خاص وأهداف الفريق في الفترة المقبلة.

محمود علاء ظهر في حوار مطول مع أون تايم سبورتس جاء فيه:

"بداية الموسم بالنسبة لي كانت سيئة بعد إصابتي بفيروس كورونا وأثر عليّ بشكل كبير وابتعدت لمدة شهر عن الملاعب، استغرقت أسبوعين أو ثلاثة لاستعيد لياقتي البدنية والفريق كان يلعب وقتها مباريات كثيرة مع ضغط مباريات الدوري وبالتالي كان من الطبيعي أن يشعر الناس بغيابي".

"تخطيت هذا الموقف بسلام وعدت للملعب بشكل جيد لمدة 3 أشهر ولكن غاب عني التوفيق في بعض الأوقات قبل أن أتعرض لإصابة جديدة غبت بسببها لمدة شهر ونصف مع ضغط مباريات الدوري أيضا فتكرر نفس الأمر".

"على مدار الموسم، راض عن فوز الزمالك ببطولة الدوري وهذا شيء يضيف لكل الفريق ولكن على المستوى الشخص غير راض عما قدمته بسبب كورونا والإصابة".

"تأثري أيضا يأتي بسبب بعدي عن منتخب مصر، إنه المعسكر الثالث على التوالي الذي أغيب عنه بسبب الظروف الحالية بعد أن اعتدت التواجد بشكل أساسي. أتمنى أن تكون بداية الموسم المقبل لي مع الزمالك جيدة وأن أستعيد مكاني".

أكثر مدافع أرتاح في اللعب بجواره؟ نادي الزمالك لديه 3 من أفضل المدافعين في مصر وفي المنتخب هناك أحمد حجازي، كلهم مدافعون مميزيون وأتطلع للعب بجوارهم دائما

عن فوز الزمالك بالدوري "كان موسما صعبا وشاقا علينا لأقصى درجة مع التغيير في مجالس الإدارات وهو أمر مؤثر جدا، كان هناك تكاتف بين اللاعبين أن نبتعد عن كل الأمور الخارجية التي يمكن أن تشتتنا".

"الوقت الذي أحسست فيه بأن نادي الزمالك سيفوز بالبطولة كان مع بداية الدور الثاني، كنا نلعب مبارياتنا في وقت لعب الأهلي في إفريقيا فقط. كارتيرون كان يتحدث معنا دائما عن الجانب النفسي، كلما تفوز وتبتعد بالنقاط ستزيد الضغط على المنافس".

"معسكر الإسكندرية كان له دور مؤثر جدا في فوزنا بالدوري، الإيمان واليقين بين اللاعبين مع دعم ومساندة جمهور الزمالك كانوا سببا في إحساسنا بأننا سنفوز بالدوري".

"لم يساعد أحد الزمالك على الفوز بالدوري إلا لاعبيه وجماهيره فقط".

"لاعبو الزمالك عانوا كثيرا خلال الموسم ولم يكن أحد يحس بنا، ظهرت العديد من الإشاعات بخصوصنا كفيلة بانهيار الفريق وفي نفس الوقت لديك الدافع والحافز أننا ليس أمامنا أي شيء إلا الفوز بالدوري مع الجماهير التي تساندنا".

"عندما جاءت اللجنة الجديدة كانت معنا وتحاول حل جزء من المشاكل ولكن اللاعبين والجماهير هم من عاشوا الصعوبات منذ البداية، تغيير المجالي كفيل بهد استقرار أي فريق".

"في وقت سابق كان هناك حديث عن رفض اللاعبين حضور التدريبات بسبب عدم الحصول على مستحقاتها وهذا لم يحدث مطلقا، سبب حزن اللاعبين وقتها هو عدم دفاع أحد عنا".

"قيل عني أنني اختلقت المشاكل بسبب عدم مشاركتي وهذا أمر عار تماما من الصحة، البعض تحدث عن خلاف مع باتشيكو وقت مباراة الترجي في تونس وهذا لم يحدث أيضا".

"هناك بعض المستحقات المتأخرة من الموسم الماضي مع مكافأة الدوري التي لم نحصل عليها حتى الآن ومقدم تعاقد الموسم الجديد، هذا يحدث في بعض الأوقات مثلنا مثل أي نادي".

تجديد اللاعبين الأجانب براتب أعلى؟

"لن يكون له تأثير على أحد، عندما يأتي وقت التفاوض مع أي لاعب فإنه يبدأ بالحديث مع الإدارة ووقتها يتحدث عما يرضيه. كل لاعب لا يعرف رواتب باقي اللاعبين من الأساس".

"نريد فقط أن يتحدث الإعلام بالحق، تحدث عما يحدث سواء جيدا أو سيئا. هذا هو ما نريده، لاعبو الزمالك مظلومين إعلاميا بالطبع".

عن الموسم القادم "هذه المجموعة من اللاعبين لديها جودة جيدة جدا وقادرين على تقديم موسم جيد وإسعاد جماهير الزمالك من جديد، هدفنا الرئيسي هو الفوز ببطولة إفريقيا".

"عندما ننضم لمنتخب مصر لا يوجد لاعبي زمالك ولا لاعبي أهلي، كل اللاعبين أصدقاء ولدينا علاقات أسرية وترابط".

"شيكابالا لا يستحق الإيقاف لثماني مباريات، الأمن رفض دخول أهالي اللاعبين في البداية وكان الأمر صعبا وحتى بعد المباراة كانت الظروف صعبة للغاية".

"وقت تواجد مرتضى منصور، كان هناك عرض من السعودية براتب 7-8 أضعاف راتبي في الزمالك وحدثت جلسة وقتها مع الإدارة وتم تعديل عقدي مع رغبتي في الاستمرار ولم يكن مساويا للراتب المقدم في السعودية"

أكثر ضربة جزاء حزنت على إهدارها؟ أمام الأهلي في الموسم الماضي

مثلي الأعلى عالميا؟ سيرجيو راموس

أفضل مدرب عملت معه في الزمالك؟ كارتيرون وجروس

أكثر مباراة حزنت عليها؟ نهائي إفريقيا الأخير، سيناريو المباراة لم يكن يوحي بأننا سنخسر. الأهلي سجل في البداية وسيطرنا بعد ذلك وتعادلنا وكان هناك كرة في القائم ثم ضربة جزاء لم تحتسب لأشرف بن شرقي ثم هدف في النهاية عكس الاتجاه. لو كان الهدف في توقيت مبكر لنجحنا في العودة

"مباراة الأهلي في الدوري لا تساوي أكثر من 3 نقاط، أهمية المباراة تأتي من خلال البطولة وحسمها للمنافسة. خسرنا مباراة أمام الأهلي وتعادلنا في الأخرى وفزنا بالدوري في النهاية وهذا هو المهم".

"أتمنى الاستمرار مع الزمالك حتى نهاية مسيرتي".

"كل بطولة ندخلها مع الزمالك تكون هامة، أمامنا بطولة الكأس وصلنا لنصف النهائي والدوري المقبل وبطولة إفريقيا. الهدف الفوز بكل بطولة".

"بداية مصطفى محمد كانت مبشرة جدا واختلفت الأمور بعد الإصابة، قادر على استعادة مستواه والظهور بشكل جيد. أنصحه بالمزيد من الهدوء في المواقف الصعبة عندما يكون هناك ضغط".