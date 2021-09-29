عودة الجماهير بنسبة 100% في مباريات الدوري الإسباني

وافقت وزارة الصحة الإسبانية على عودة الجماهير إلى ملاعب الدوري الإسباني بسعة كاملة بداية من الجولة المقبلة.

وصوت المجلس الدولي الذي يجمع بين مستشاري الصحة من جميع أنحاء البلاد على توسيع سعة الحضور الجماهير في كرة القدم والسلة في إسبانيا بنسبة قد تصل إلى 100%.

القرار يبدأ من مطلع أكتوبر حتى نهايته، على أن يتم تمديده في حالة سير الأمور بشكل طبيعي.

وكانت نشاطات الرياضة في العالم قد أقيمت في ملاعب خاوية لأكثر من عام من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

ويقوم كل إقليم في إسبانيا، بما في ذلك المناطق ذات الحكم الذاتي، بتخفيض نسبة الحضور الجماهيري في حال رأى أن الوضع الوبائي يستدعي ذلك.

وتقوم الحكومة الإسبانية نهاية كل شهر، رفقة المسؤولين في الصحة، بالتصويت على نسبة الحضورالجماهيري سواء بزيادتها أو تقليصها وفقا للوضع الوبائي في البلاد.

وكانت نسبة الحضور الجماهيري المسموح بها في إسبانيا هي 60%.