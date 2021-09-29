صلاح مازحا: نريد خوض كل مبارياتنا على ملعب بورتو

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 10:56

كتب : FilGoal

احتفال ليفربول بهدف محمد صلاح في بورتو

يشعر محمد صلاح نجم ليفربول بألفة كبيرة في ملعب الدراجاو معقل بورتو، بعدما حقق فريقه فوزا كاسحا على أصحاب الأرض.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل صلاح ثنائية في فوز ليفربول الساحق على بورتو بنتيجة 5-1 ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

عقب المباراة قال صلاح في تصريحات تليفزيونية مازحا "نحن بحاجة للعب كل مبارياتنا هنا على ملعب بورتو".

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سيميوني: كنا حقا بحاجة إلى هذا الفوز.. وميلان تفوق علينا قبل الطرد صلاح يفوز بجائزة رجل مباراة بورتو وليفربول كلوب: لعبنا مباراة جيدة ولكن يمكننا التحسن أكثر.. وهذا موقف أرنولد صلاح يسجل ويقود ليفربول للحفاظ على الصدارة بالفوز على بورتو

وأضاف "لا أعلم سر تفوقنا الدائم على بورتو، لكننا نلعب بشكل جيد جدا أمامهم، خاصة في ملعبهم".

وتابع "نعم سجلنا العديد من الأهداف، لكن بداية المباراة لم تكن سهلة تماما، نحاول فقط أن نبذل قصارى جهدنا".

وأتم قائد منتخب مصر "يقف الحظ بجانبنا حين نسجل مبكرا في كل مواجهة أمام بورتو على ملعبه، وهذا يجعل المباراة تسير لصالحنا بشكل أسهل".

هذه هي المرة الثالثة التي يهزم ليفربول فيها بورتو على ملعبه بنتيجة كبيرة، فقد انتصر في موسم 2018-2019 بنتيجة 5-0، ثم فاز 4-1 في الموسم التالي، قبل فوز ليل الثلاثاء.

وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي.

وتصدر ليفربول المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

ويستعد ليفربول لمواجة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 5 أهداف في الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب المسابقة بعد مرور 6 جولات، كما سجل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ليفربول بورتو
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