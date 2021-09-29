مواعيد مباريات الأربعاء 29-9-2021 والقنوات الناقلة.. قمة تشيلسي ويوفنتوس وفرصة برشلونة للتوازن

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 10:40

كتب : عبد الرحمن فوزي

توتنام - تشيلسي - تياجو سيلفا

يشهد اليوم الأربعاء اليوم الثاني من مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وسنكون على موعد مع قمة اليوم بين يوفنتوس وتشيلسي ومحاولة برشلونة ومانشسر يونايتد لاستعادة التوازن في دوري الأبطال.

وستقام مباراة يوفنتوس وتشيلسي في تمام التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي التوقيت ذاته يستضيف بنفيكا فريق برشلونة على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

وفي تمام التاسعة أيضا يواجه يستضيف مانشستر يونايتد على ملعبه فياريال عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

فيما سيستضيف بايرن ميونيخ فريق دينامو كييف في نفس التوقيت على ملعبه عبر قناة "بي إن سبورتس إكسترا 1".

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