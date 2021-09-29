كوبا ليبرتادوريس – دودو يصعق أتليتكو مينيرو ويقود بالميراس للنهائي الثاني تواليا

حصد بالميراس بطاقة التأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس للموسم الثاني تواليا وواصل حملة الدفاع عن لقبه بالتفوق على أتليتكو مينيرو في نصف النهائي.

بالميراس حامل اللقب تأهل بفضل قاعدة الهدف خارج القواعد بعدما تعادل خارج أرضه على ملعب مينيراو بهدف لكل فريق، بعدما انتهت مباراة الذهاب بدون أهداف.

التشيلي إدواردو فارجاس سجل هدف أتليتكو مينيرو، فيما سجل دودو هدف بالميراس.

يواجه الأخضر البرازيلي الفائز من مباراة فلامنجو البرازيلي وبرشلونة الإكوادوري يوم 27 نوفمبر المقبل على ملعب سنتيناريو في العاصمة الأوروجويانية مونتيفيديو.

وأصبح بالميراس أكثر فريق برازيلي وصولا لنهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة السادسة في تاريخه بالتساوي مع ساو باولو.

وسبق أن توج بالميراس باللقب القاري الأغلى مرتين فقط في تاريخه عامي 1999 و2020 وحال حقق الفوز باللقب سيعادل ساو باولو وجريميو وسانتوس ضمن أكثر الأندية البرازيلية تتويجا باللقب برصيد 3 مرات لكل فريق.

وأصبح الأخضر رابع فريق يتأهل للنهائي القاري مرتين متتاليتين بعد كل من بوكا جونيورز وساو باولو وريفر بليت.

ويأمل بالميراس في أن يكون أول فريق يحصد اللقب مرتين متتاليتين لأول مرة منذ بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي حققها عامي 2000 و2001.

وأصبح البرتغالي أبيل فيريرا ثاني مدرب في تاريخ بالميراس يقود الفريق البرازيلي للتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس في موسمين متتاليين بعد لويس فيليبي سكولاري عامي 1999 و2000.

فيريرا تفوق على كوكا مدرب أتليتكو مينيرو، فحصد على حسابه بطاقة التأهل للنهائي، بعدما سبق وأن توج على حسابه أيضا بلقب النسخة الماضية عندما كان مديرا فنيا لسانتوس في النهائي.

وعزز بالميراس رقمه القياسي في البطولة القارية بالوصول للمباراة الخامسة عشر على التوالي دون خسارة خارج القواعد (10 فوز و5 تعادل).

التشكيل

قاد التشيلي إدواردو فارجاس والبرازيلي هالك هجوم أتليتكو مينيرو.

وغاب دييجو كوستا عن مباراة الإياب بعد تعرضه لإصابة في مباراة الذهاب.

فيما قاد روني ودودو –لاعب الدحيل السابق- هجوم بالميراس.

وصف المباراة

بحث الديوك –لقب أتليتكو مينيرو- على هدف يسُهل الأمور في الشوط الأول لكن دفاع بالميراس كان لهم بالمرصاد.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أهدر إيجناسيو فيرنانديز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها ويفيرتون بقبضة يده لركنية.

وكاد هالك أن يسجل هدف التقدم بتصويبة صاروخية أبعدها ويفيرتون ببراعة لركنية في الدقيقة 48 بعد بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 52 استطاع إدواردو فارجاس أن يُنهى الصمت بعد أودع عرضية جاير في الشباك برأسية متقنة.

وكاد فارجاس أن يضيف الهدف الثاني بعد 5 دقائق من هدفه الأول لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

روني أهدر انفرادا بعد تمريرة طولية من ويفيرتون مرت من الدفاع ليضعه في مواجهة المرمى، لكن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 67 أشرك البرتغالي أبيل فيريرا في أول تغييرات الأخضر، جابريل فيرون بدلا من روني.

فيرون انتظر لدقيقة واحدة فقط ومن أول لمسة تفوق على ظهير مينيرو وأرسل عرضية أرضية أسكنها دودو في الشباك معلنا التعادل.

هدف هو السابع لدودو مع بالميراس في كوبا ليبرتادوريس، وعندما يسجل دودو لا يخسر بالميراس في البطولة القارية.

¡El gol que llevó a @Palmeiras a la Final! Gabriel Verón entró y al minuto asistió a Dudu: definió solo para que se clasifique el campeón de la CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna#AvantiPalestra pic.twitter.com/htHxVDXLBP — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 29, 2021

وهدف أنهى عذرية شباك ويفرسون بعد 7 مباريات دون تلقي أهدافا في البطولة القارية.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع كاد هالك أن يسجل هدف الفوز القاتل لكن رأسيته جاءت في يد ويفيرتون بمنتصف المرمى.

ثواني أخيرة وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تأهل الأخضر لنهائي كوبا ليبرتادوريس.