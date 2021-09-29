كرة يد - ميلسونجن يعلن التعاقد مع باروندو المدير الفني لمنتخب مصر

أعلن نادي ميلسونجن الألماني تعاقده مع روبرتو جارسيا باروندو رسميا لقيادة الفريق.

ولا يزال باروندو مديرا فنيا للمنتخب المصري لرجال اليد في نفس التوقيت.

ومن المقرر أن يعقد النادي الألماني مؤتمرا صحفيا لباروندو ظهر الأربعاء لتوضيح كافة الإجراءات.

ويبدأ باروندو مشواره سريعا مع ميلسونجن ضد ماجديبورج متصدر الدوري الألماني وغير المهزوم في الدوري حتى الآن مساء الخميس.

ويحتل ميلسونجن المركز الثاني عشر في جدول الترتيب من 18 فريقا.

ولعب ميلسونجن أربع مباريات حتى الآن إذا حقق فوزا واحدا وتعادل مثله وخسر في مباراتين.