عضو إدارة الزمالك: اللاعبون رفضوا التدرب؟ ما أعرفه أن كارتيرون منحهم راحة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - أيمن حفني

كشف حسام المندوه عضو لجنة إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة رفض لاعبي الفريق خوض التدريبات اليوم الثلاثاء.

وقال المندوه لقناة إم بي سي مصر: "لم تخلف اللجنة وعدا للاعبيه وخلفته، ربما يحدث تأخير في التنفيذ لكن لا نخلف وعودنا".

وأردف "تم وعد اللاعبين في جلسة سابقة بأن جزء كبير من المستحقات سيتم صرفه في أكتوبر، ومعظم هذا الجزء جاهز بالفعل".

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وشدد "اللاعبون رفضوا التدرب اليوم؟ ما أعرفه أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة اليوم".

وأتم "كان هناك جلسة مع شيكابالا في وجود حسين لبيب رئيس النادي وحسين السيد المشرف العام على الكرة، واتفقنا أن الأسبوع المقبل سيكون أول صرف للمستحقات".

وخاض الفريق معسكرا مغلقا في برج العرب، استعدادا لمواجهة توسكر الكيني.

ويستهل الزمالك مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة منافسه الكيني في دور الـ 32 ذهابا يوم 16 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في مصر أحد يومي 22 أو 23 من شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل وفقا لقرار رابطة الأندية المصرية.

على أن يتم سحب قرعة المسابقة يوم 5 أكتوبر.

الزمالك باتريس كارتيرون
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