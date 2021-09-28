بيولي: لا اعتقد أنهم لم تكن الليلة المثالية للحكم.. أي قرار يحتمل خطأ للطرفين احتسبه لـ أتليتكو

قال ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن كونيات شاكير الحكم التركي لم يحظ بليلة مثالية أثناء مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ميلان بركلة جزاء أثارت الجدل في الوقت بدلا من الضائع سجلها لويس سواريز لصالح الروخيبلانكوس بنتيجة 2-1.

وقال بيولي عقب المباراة لـ "ميدياست" الإيطالية: "لا اعتقد أنهم لم تكن الليلة المثالية للحكم، لقد عاقبنا، أنا آسف، أجبرنا النقص العدد على خوض نوع آخر من المباريات سيئ للغاية، لقد اقتربنا من تحقيق نتيجة إيجابية، ونأسف لعدم نجاحنا".

وأضاف "لم تكن مجرد بطاقة حمراء، أي قرار يحتمل خطأ للطرفين احتسبه لهم، بعد التعادل كان بإمكاننا الفوز لكننا افتقرنا لشيء صغير، أنه أمر مؤسف".

وأتم "يجب أن ندرك أيضا أن المستوى مرتفع جدا ونحتاج إلى التركيز طوال المباراة. لقد كان وقتا عصيبا مؤخرا، سنبدأ التفكير في أتالانتا غدا، لقد أخذ الكثير منا جسديا وعقليا".

ويتذيل ميلان الترتيب بدون نقاط بينما رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف ليفربول الذي اكتسح بورتو بنتيجة 5-1.

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