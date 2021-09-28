كلوب: لعبنا مباراة جيدة ولكن يمكننا التحسن أكثر.. وهذا موقف أرنولد

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 23:55

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

يرى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أن الفريق يمكنه التحسن في الكثير من الأشياء رغم الفوز الكبير على بورتو.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز خارج ملعبه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب عقب المباراة: "اليوم كان بالتأكيد جيدا بما فيه الكفاية، ولكن يمكننا تحسين الكثير من الأشياء".

أخبار متعلقة
صلاح يسجل ويقود ليفربول للحفاظ على الصدارة بالفوز على بورتو تشكيل ليفربول - صلاح وماني يقودان الهجوم أمام بورتو في دوري الأبطال وفاة هانت أسطورة ليفربول وبطل العالم 1966 مواعيد مباريات الثلاثاء 28-9-2021 والقنوات الناقلة.. قمة سيتي وسان جيرمان ولقاء ليفربول

وأضاف المدير الفني الألماني "هذه نتيجة رائعة خارج أرضنا في بورتو".

وأوضح "الفوز أيضا بالطريقة التي فزنا بها يجعلها أفضل".

وبالحديث عن كورتيس جونز قال كلوب: "لعب مباراة جيدة وكان يعاني من بعض المشاكل في معدته قبل اللقاء".

أما عن موقف ترينت ألكسندر أرنولد كشف كلوب "لديه إصابة طفيفة ولكن ليس من المحتمل أن يلعب يوم الأحد".

ويواجه ليفربول فريق مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

واختتم تصريحاته "لا توجد إصابة عضلية تلتئم بهذه السرعة، لا أعتقد أنه سيكون من الممكن بالنسبة له أن يكون مع منتخب إنجلترا في التوقف الدولي أيضا".

ليلة الأبطال كلوب ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
بن ناصر: من المؤلم أن تخسر هكذا.. لا أعرف ماذا أقول 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - ميلسونجن يعلن التعاقد مع باروندو المدير الفني لمنتخب مصر 8 دقيقة | رياضات أخرى
أنشيلوتي: خسرنا بسبب رمية تماس.. ليس بسبب وضع كامافينجا كظهير أيسر 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صلاح يفوز بجائزة رجل مباراة بورتو وليفربول 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عضو إدارة الزمالك: اللاعبون رفضوا التدرب؟ ما أعرفه أن كارتيرون منحهم راحة 22 دقيقة | مصر
بيولي: لا اعتقد أنهم لم تكن الليلة المثالية للحكم.. أي قرار يحتمل خطأ للطرفين احتسبه لـ أتليتكو 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: لعبنا مباراة جيدة ولكن يمكننا التحسن أكثر.. وهذا موقف أرنولد 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب الحرس الوطني: الفوز على الأهلي ليس سهلا لكنه يظل ممكنا.. ربما الزمالك أفضل الآن 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري