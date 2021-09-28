كلوب: لعبنا مباراة جيدة ولكن يمكننا التحسن أكثر.. وهذا موقف أرنولد

يرى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أن الفريق يمكنه التحسن في الكثير من الأشياء رغم الفوز الكبير على بورتو.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز خارج ملعبه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب عقب المباراة: "اليوم كان بالتأكيد جيدا بما فيه الكفاية، ولكن يمكننا تحسين الكثير من الأشياء".

وأضاف المدير الفني الألماني "هذه نتيجة رائعة خارج أرضنا في بورتو".

وأوضح "الفوز أيضا بالطريقة التي فزنا بها يجعلها أفضل".

وبالحديث عن كورتيس جونز قال كلوب: "لعب مباراة جيدة وكان يعاني من بعض المشاكل في معدته قبل اللقاء".

أما عن موقف ترينت ألكسندر أرنولد كشف كلوب "لديه إصابة طفيفة ولكن ليس من المحتمل أن يلعب يوم الأحد".

ويواجه ليفربول فريق مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

واختتم تصريحاته "لا توجد إصابة عضلية تلتئم بهذه السرعة، لا أعتقد أنه سيكون من الممكن بالنسبة له أن يكون مع منتخب إنجلترا في التوقف الدولي أيضا".