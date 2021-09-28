الاتحاد السكندري يضم أحمد علي
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 23:24
كتب : هاني العوضي
أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تدعيم صفوفه بضم المهاجم أحمد علي من البنك الأهلي.
أحمد علي كامل
النادي : الاتحاد السكندري
وكشف الاتحاد السكندري عن إتمام التعاقد مع أحمد علي بعقد يمتد لمدة موسمين.
وأنهى أحمد علي الموسم الماضي مسجلا 11 هدفا مع البنك الأهلي في الدوري.
وسبق لأحمد علي تمثيل أندية الإسماعيلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب وإنبي.
ووقع أحمد علي عقد انضمامه للاتحاد السكندري في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي.
ورحب حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة بانضمام أحمد علي مشيدين بقدرات كأحد أبرز المهاجمين في الدوري.
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