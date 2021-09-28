الاتحاد السكندري يضم أحمد علي

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 23:24

كتب : هاني العوضي

أحمد علي كامل

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تدعيم صفوفه بضم المهاجم أحمد علي من البنك الأهلي.

أحمد علي كامل

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وكشف الاتحاد السكندري عن إتمام التعاقد مع أحمد علي بعقد يمتد لمدة موسمين.

وأنهى أحمد علي الموسم الماضي مسجلا 11 هدفا مع البنك الأهلي في الدوري.

أخبار متعلقة
الانتخابات تقترب.. اتحاد الكرة يخطر وزارة الرياضة بعقد الجمعية العمومية بناء على طلب الأندية شيكابالا يطعن على قرار إيقافه 8 مباريات من اتحاد الكرة مجاهد: هذا الفارق بين اختصاصات اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن الدوري شوقي غريب لـ في الجول: اتحاد الكرة يثق في أننا سنصنع جيلا جديدا لمنتخب مصر

وسبق لأحمد علي تمثيل أندية الإسماعيلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب وإنبي.

ووقع أحمد علي عقد انضمامه للاتحاد السكندري في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي.

ورحب حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة بانضمام أحمد علي مشيدين بقدرات كأحد أبرز المهاجمين في الدوري.

الاتحاد السكندري أحمد علي كامل
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيولي: لا اعتقد أنهم لم تكن الليلة المثالية للحكم.. أي قرار يحتمل خطأ للطرفين احتسبه لـ أتليتكو 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: لعبنا مباراة جيدة ولكن يمكننا التحسن أكثر.. وهذا موقف أرنولد 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب الحرس الوطني: الفوز على الأهلي ليس سهلا لكنه يظل ممكنا.. ربما الزمالك أفضل الآن 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام باريس.. وأنا سعيد لـ ميسي 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الاتحاد السكندري يضم أحمد علي 35 دقيقة | الدوري المصري
صاروخ يهز سانتياجو بيرنابيو.. شيريف تيراسبول يقهر ريال مدريد 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبرة أتليتكو مدريد تخطف فوزا قاتلا في +96 أمام ميلان 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سحر ليو يجتاح باريس.. ميسي يسجل لأول مرة ويقود سان جيرمان لهزيمة سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري