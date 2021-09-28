خبر في الجول – حسين السيد يوقع لـ بيراميدز بعد الاتفاق مع طلائع الجيش

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 22:48

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الإسماعيلي - أفشة - حسين السيد

وقع حسين السيد ظهير طلائع الجيش، على عقود الانضمام لنادي بيراميدز لمدة 3 مواسم.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وقع على العقود، بعد الاتفاق بين الناديين على انتقال ظهير الأهلي السابق، إلى بيراميدز.

وكان السيد قد انتقل من الأهلي إلى طلائع الجيش في أكتوبر 2020.

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ومن طلائع الجيش، لعب السيد الموسم الماضي معارا للإسماعيلي.

وتألق السيد، رفقة مدرب بيراميدز، إيهاب جلال، حيث سجل هدفين في 26 مباراة معه في نادي مصر للمقاصة الذي لعب له الملقب بمارسيلو حتى عام 2014.

ولعب السيد 14 مباراة مع الإسماعيلي سجل فيهم هدفا.

الإسماعيلي طلائع الجيش بيراميدز حسين السيد في الدوري
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