الانتخابات تقترب.. اتحاد الكرة يخطر وزارة الرياضة بعقد الجمعية العمومية بناء على طلب الأندية

أعلن اتحاد الكرة المصري، عن مخاطبته لوزارة الشباب والرياضة، باعتزامه الدعوة لجمعية عمومية غير عادية.

وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة المصري إن القرارصدر بناء على "طلب الأندية ووفقًا للائحة المالية الصادرة عن الوزارة، فيما تم الانتهاء من تصنيف الأندية التي لها حق حضور الجمعية ب 146 ناديا".

وأوضح البيان "من ناحية أخرى قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وليد العطار مديرا تنفيذيا للاتحاد بعد قيامه بأعمال المنصب نفسه خلال الفترة السابقة، وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية حسب ما تقضي اللوائح المنظمة لذلك".

وكان 51 ناديا قد اجتمعوا منتصف الشهر الجاري، للمطالبة بانتخابات في اتحاد الكرة.

ويحكم اتحاد الكرة لجان معينة منذ استقالة مجلس هاني أبو ريدة في أعقاب الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019.

وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجنة خماسية بقيادة عمرو الجنايني حتى ديسمبر الماضي، قبل تعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد.