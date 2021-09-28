انتهت ليلة الأبطال - ميلان (1) (2) أتليتكو وريال مدريد (1) (2) شيريف.. انتصارات قاتلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ميلان الإيطالي وأتليتكو مدريد الإسباني، وريال مدريد الإسباني وشيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ميلان × أتليتكو مدريد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

نهاية اللقاء

ق 90+6: جووول ثاني لأتليتكو مدريد من ركلة جزاء

ق 86: تسديدة على الطائر من فلورينزي تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 85: جوووووووووول التعادل.. عرضية رأسية من رينان لودي يسددها جريزمان على الطائر في الزواية اليمنى لماينان.

ق 76: توماس ليمار يسدد كرة قوية يبعدها ماينيان بقبضته.

ق 54: عرضية من الجهة اليمنى تصل على رأس سواريز وتمر بجوار القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: سواريز يهدر فرصة التعادل بعرضية من كوريا يقابلها على الطائر تمر بجوار القائم.

ق 38: كرة طولية تصل إلى لياو الذي يستلم وظهره للمرمى ويسدد بمقصية رائعة كرة ترتطم بالعارضة، لكن الحكم المساعد يرفع راية التسلل.

ق 34: نزول ساندرو تونالي وخروج أنتي ريبيتش.

ق 29: بطاقة حمراء لفرانك كيسي لاعب وسط ميلان لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق 20: جووووول أول لميلان عن طريق رافايل لياو بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يمين أوبلاك.

ق 19: بينية من براهيم تضع ريبيتش في انفراد تام، وأوبلاك يتصدى لتسديدته ببراعة محولا الكرة لركنية.

ق 10: الـ VAR يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح أتليتكو بعد لمسة يد على توموري.

بداية اللقاء

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ريال مدريد × شيريف تيراسبول

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

انتهت

ق 90: جوووول سيباسيتيان ثيل يسجل هدفا قاتلا في شباك الملكي.

ق 72: تقنية الفيديو تلغى هدفا لشيريف بداعي التسلل.

ق 66: جوووول كريم بنزيمة والتعاااادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: تسديدة من بنزيمة من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 35: عرضية من كاسيميرو إلى فينيسوس ويسدد كرة تمر بجوار القائم.

ق 25: جوووول جاكشبيايف يسجل هدفا برأسية هدف التقدم لشيريف.

ق 17: بنزيمة يسدد ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

بداية اللقاء

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ريد بول لايبزج × كلوب بروج

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: ماتس ريتس يسجل الثاني لبروج في شباك لايبزج.

ق 24: هانس فانكين يسجل هدف التعادل لكلوب بروج

ق 7: كريستيان نكونو والهدف الأول للفريق الألماني أكدت تقنية الفيديو صحته

بداية اللقاء

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بوروسيا دورتموند × سبورتنيج لشبونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: دونيل مالين يسجل الأول لدورتموند.

ق 8: يوليان براندت بدلا من محمود داهوود في تغيير مبكر لدورتموند.

بداية اللقاء