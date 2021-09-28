شيكابالا يطعن على قرار إيقافه 8 مباريات من اتحاد الكرة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 20:29

كتب : أحمد شوقي صلاح

شيكابالا احتفالات الزمالك بلقب الدوري المصري

أعلن نادي الزمالك، عن تقدم قائده محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بطعن أمام مركز التسوية والتحكيم، ضد قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وكانت لجنة التظلمات قد قلصت قرار إيقاف شيكابالا من لجنة الانضباط 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه، إلى إيقاف 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.

وأعلن الزمالك أن جلسة 12 أكتوبر المقبل ستشهد نظر الطعن.

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وفي وقت سابق، قال شيكابالا في تصريحات لـFilGoal.com: "مستاء طبعا من عقوبة الثمان مباريات من اتحاد الكرة، وقد ألجأ للفيفا للحصول على حقي".

كان شيكابالا قد صرح في وقت سابق خلال تصريحات تليفزيونية بأنه "لا يعرف لماذا سأعاقب إذا كان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد صرح بأنني لم أفعل شيئا".

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف شيكابالا بداعي أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

محمود عبد الرازق شيكابالا الزمالك
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