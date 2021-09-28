انتهت - سان جيرمان (2)-(0) سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز باريس بهدفين دون رد

ق 74: جوووووووووول ميسي والثاني

ق 68: نزول فودين بدلا من جريليش

ق 65: نيمار يهدر الثاني

ق 54: دوناروما يتألق أمام دي بروين

ق 46: ستيرلينج يهدر فرصة خطيرة مبكرا

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس بهدف دون رد

ق 37: إيدرسون يتألق أمام أندير هيريرا

ق 32: تسديدة صاروخية من كانسيلو ودوناروما يتألق

ق 25: هدف ضائع بغرابة من مانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا بعد متابعة للكرة على خط المرمى من رأسية لرحيم ستيرلينج اصطدمت بالعارضة

ق 7: جوووووووول إدريسا جايا والهدف الأول لباريس

انطلاق المباراة