تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماعه الثلاثاء

عقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا، مساء اليوم، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية بحسب الموقع الرسمي للنادي:

- الموافقة على قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم خلال الفترة السابقة.

- الموافقة على سفر أمير توفيق، مدير التعاقدات، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ومايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، خلال شهر أكتوبر المقبل إلى التشيك وسلوفينيا، لبحث سبل التعاون المشترك مع أندية زيزكوف وزيلينا وتبليتسي وسيجما أولوموتش، بشأن انتقالات لاعبي الأهلي إلى أوروبا وتنظيم المعسكرات المشتركة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية.

- الموافقة على التصور المقدم من لجنة البت بشأن بعض الأعمال بمجمع حمام السباحة سواء في مقر النادي بالجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد.