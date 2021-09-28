تشكيل ليلة الأبطال - ميلان يهاجم بـ لياو.. وسواريز يقود أتليتكو مدريد

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 19:55

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو ميلان بهدف دانييل مالديني

يقود رافائيل لياو هجوم ميلان، بينما يبدأ أتليتكو مدريد بثلاثي هجوم في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ميلان أول مواجهة له على سان سيرو في دوري أبطال أوروبا منذ 7 مواسم عندما كانت مواجهته الأخيرة ضد الروخيبلانكوس موسم 2013-14 في دور الـ 16.

وكان ميلان قد خسر بصعوبة من ليفربول في الجولة الأولى بنتيجة 3-2، بينما تعادل أتليتكو مدريد ضد بورتو البرتغالي سلبيا.

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تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك مانيان

الدفاع: ثيو هيرنانديز – أليسيو رومانيولي – فيكايو توموري – دافيدي كالابريا

الوسط: إسماعيل بن ناصر – فرانك كيسي

أمامهما: أنتي ريبيتش – براهيم دياز – ألكيسيس ساليميكيرس

الهجوم: رافائيل لياو

وتشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ميجيل هيرموسو - ماريا خيمينيز – فيليبي

الوسط: كيران تريبير - جوفري كوندوجبيا – كوكي - ماركوس يورنتي

الهجوم: فيريرا كاراسكو - لويس سواريز – أنخيل كوريا

تشكيل ليلة الأبطال ميلان أتليتكو مدريد
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