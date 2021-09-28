تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلينج ومحرز يقودان الهجوم أمام باريس في دوري الأبطال
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 19:49
كتب : FilGoal
عاد رحيم ستيرلينج للمشاركة أساسيا في تشيكل فريقه مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان.
رياض محرز
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في المباراة المقامة بملعب حديقة الأمراء.
كذلك عاد رياض محرز نجم منتخب الجزائر لتشكيل مانشستر سيتي الأساسي أمام باريس.
وجاء تشكيل باريس كالآتي:
المرمى: إيدرسون
الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو
الوسط: رودري – كيفين دي بروين – بيرناردو
الهجوم: رياض محرز – رحيم ستيرلينج – جاك جريليش
وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب على آر بي لايبزج الألماني بسداسية مقابل 3 أهداف. بينما تعادل باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج البلجيكي.