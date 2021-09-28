تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود ثلاثي هجومي أمام شيريف في دوري الأبطال
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 19:49
كتب : FilGoal
اختار كارلو أنشيلوتي الدفع بثلاثي هجومي مكون من الفرنسي كريم بنزيمة ومن خلفه البلجيكي إدين هازارد والبرازيلي فينيسوس جونيور في مواجهة شيريف تيراسبول المولودفي في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضيفه المولودفي من أجل الصدارة بعدما حقق كلاهما الفوز في الجولة الأولى على حساب إنتر ميلان وشاختار دونتسك الأوكراني.
ويبدأ ميجيل جوتيريز في مركز الظهير الأيسر.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: ميجيل جوتيريز - إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – ناتشو
الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – إدوارد كامافينجا
الهجوم: فينيسوس جونيور – كريم بنزيمة – إدين هازارد
📋✅ Our starting XI 🆚 @FotclubSheriff!#UCL pic.twitter.com/AFDDbIReNd— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 28, 2021
ويتصدر ريال مدريد رفقة شيريف الترتيب برصيد 3 نقاط بعد مباراة واحدة لحساب المجموعة الرابعة.