تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود ثلاثي هجومي أمام شيريف في دوري الأبطال

اختار كارلو أنشيلوتي الدفع بثلاثي هجومي مكون من الفرنسي كريم بنزيمة ومن خلفه البلجيكي إدين هازارد والبرازيلي فينيسوس جونيور في مواجهة شيريف تيراسبول المولودفي في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضيفه المولودفي من أجل الصدارة بعدما حقق كلاهما الفوز في الجولة الأولى على حساب إنتر ميلان وشاختار دونتسك الأوكراني.

ويبدأ ميجيل جوتيريز في مركز الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ميجيل جوتيريز - إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – ناتشو

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – إدوارد كامافينجا

الهجوم: فينيسوس جونيور – كريم بنزيمة – إدين هازارد

ويتصدر ريال مدريد رفقة شيريف الترتيب برصيد 3 نقاط بعد مباراة واحدة لحساب المجموعة الرابعة.