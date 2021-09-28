تشكيل باريس - ميسي يقود سان جيرمان أمام سيتي في دوري الأبطال

يقود ليونيل ميسي هجوم فريقه باريس سان جيرمان في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويلعب سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر سيتي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في المباراة المقامة بملعب حديقة الأمراء.

وغاب ميسي عن مباراة باريس الأخيرة في الدوري بسبب الإصابة، قبل أن يتعافى ويظهر في تشكيل فريقه الأساسي أمام بطل إنجلترا.

كما عاد الإيطالي ماركو فيراتي لتشكيل باريس الأساسي بعد الغياب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل باريس كالآتي:

المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – كيمبيمبي – نونو مينديش.

الوسط: أندير هيريرا – إدريسا جايا – ماركو فيراتي.

الهجوم: ميسي – مبابي – نيمار.

وتعادل باريس سان جيرمان في المباراة الأولى له أمام كلوب بروج البلجيكي.