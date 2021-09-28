تشكيل ليفربول - صلاح وماني يقودان الهجوم أمام بورتو في دوري الأبطال

يقود محمد صلاح وساديو ماني هجوم ليفربول أمام بورتو ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويحل ليفربول ضيفا على بورتو، وكان الفريق الإنجليزي قد افتتح مبارياته بالفوز على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفا في فوز ليفربول في افتتاح دور المجموعات أمام ميلان.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جيمس ميلنر – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

وينفرد ليفربول بصدارة المجموعة الثانية بينما يتساوى فريقا أتليتكو مدريد وبورتو ولكل منهما نقطة واحدة ويتذيل ميلان الترتيب بلا رصيد من النقاط.