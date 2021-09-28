انتهت ليلة الأبطال - شاختار (0) (0) إنتر وأياكس (2) (0) بيشكتاش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بين أياكس الهولندي وبيشكتاش التركي.. وشاختار دونتسك الأوكراني وإنتر ميلان الإيطالي.

شاختار دونتسك × إنتر ميلان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

ق 87: بياتوف يحافظ على نظافة شباكه ببراعة بتصدي لرأسية ستيفان دي فري.

ق 86: أندري بياتوف أبعدها بأطراف أصابعه تسديدة رائعة من خواكين كوريا لركنية

ق 50: دودو يمرر عرضية إلى بيدرينيو الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء لكن تدخل مناسب من شكرينيار يُبعد الكرة في الوقت المناسب من على خط المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 15: العارضة تتصدى لتسديدة قوية من نيكولو باريلا

ق 9: تغيير مبكر بخروج لاسينا تراوري ونزول تيتي بعد إصابة قوية للأول.

بداية اللقاء

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أياكس × بيشكتاش

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

نهاية المباراة

ق 69: رأسية من هالر تمر أعلى من العارضة.

ق 62: كينان كيرمان يسجل هدفا لبيشكتاش لكن الحكم يلغيه بداعي خطأ عليه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووول سيباستيان هالر يسجل الهدف الثاني لأياكس

ق 17: ستيفن بيرخوس يسجل الهدف الأول بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 13: أنتوني يرد بتسديدة أرضية ترتطم بالقائم لحارس بيشكتاش

ق 10: القائم الأيسر يتصدى لتسديدة من ميتشي باتشواي مهاجم الفريق التركي

بداية اللقاء