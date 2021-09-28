أياكس: أونانا لن يمدد تعاقده.. لم ينجح الأمر ولم يكن خطأنا

اعترف مارك أوفرمارس المدير الرياضي لنادي أياكس بفشل مفاوضات تمديد التعاقد مع أندريه أونانا حارس مرمى الفريق الكاميروني.

وينتهي تعاقد أونانا مع أياكس في صيف 2022 وأشارت تقارير إيطالية إلى اقتراب حارس المرمى الكاميروني من إنتر.

وقال أوفرمارس لقناة ziggo sport: "محادثات تجديد تعاقد أونانا مع النادي لم تأت بأي نتيجة".

وتابع "أياكس حاول ولم ينجح الأمر ولم يكن خطأنا".

وشدد "الآن نحن لسنا في محادثات مع أونانا لتمديد تعاقده، جربنا هذا بالفعل وتجاوزنا الأمر".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس أن أونانا اقترب بالفعل من التعاقد مع إنتر كوكيل حر.

ويحق للحارس الكاميروني التعاقد مع أي نادي في شهر يناير المقبل.