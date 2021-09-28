أياكس: أونانا لن يمدد تعاقده.. لم ينجح الأمر ولم يكن خطأنا

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 18:43

كتب : FilGoal

أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس الهولندي

اعترف مارك أوفرمارس المدير الرياضي لنادي أياكس بفشل مفاوضات تمديد التعاقد مع أندريه أونانا حارس مرمى الفريق الكاميروني.

وينتهي تعاقد أونانا مع أياكس في صيف 2022 وأشارت تقارير إيطالية إلى اقتراب حارس المرمى الكاميروني من إنتر.

وقال أوفرمارس لقناة ziggo sport: "محادثات تجديد تعاقد أونانا مع النادي لم تأت بأي نتيجة".

أخبار متعلقة
تشكيل ليلة الأبطال - دجيكو ولاوتارو يقودان هجوم إنتر في مواجهة شاختار إنتر يعلن جاهزية فيدال وكوريا لمواجهة شاختار ركلة جزاء ضائعة وهدف ملغي.. إنتر ميلان يتعادل مع أتالانتا في قمة الإثارة تشالهان أوجلو: إنتر مُرشح للفوز بلقب الدوري الإيطالي.. ويختار أبرز المنافسين

وتابع "أياكس حاول ولم ينجح الأمر ولم يكن خطأنا".

وشدد "الآن نحن لسنا في محادثات مع أونانا لتمديد تعاقده، جربنا هذا بالفعل وتجاوزنا الأمر".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس أن أونانا اقترب بالفعل من التعاقد مع إنتر كوكيل حر.

ويحق للحارس الكاميروني التعاقد مع أي نادي في شهر يناير المقبل.

إنتر أياكس أونانا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي - ستيرلينج ومحرز يقودان الهجوم أمام باريس في دوري الأبطال 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود ثلاثي هجومي أمام شيريف في دوري الأبطال 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - صلاح وماني يقودان الهجوم أمام بورتو في دوري الأبطال 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل باريس - ميسي يقود سان جيرمان أمام سيتي في دوري الأبطال 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - شاختار (0) (0) إنتر وأياكس (2) (0) بيشكتاش.. بداية الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
أياكس: أونانا لن يمدد تعاقده.. لم ينجح الأمر ولم يكن خطأنا ساعة | أوروبا
بالقرعة.. اختيار حكم سوبر كلاسيكو ريفر بليت وبوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني ساعة | أمريكا
الزمالك يعلن منح كارتيرون اللاعبين لـ راحة من المران ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري