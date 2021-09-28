بالقرعة.. اختيار حكم سوبر كلاسيكو ريفر بليت وبوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني

أجرى الاتحاد الأرجنتيني قرعة لإعلان حكم مباراة سوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني.

ويلتقي ريفر بليت وبوكا جونيورز ضمن مواجهات الجولة الـ 14 من الدوري الأرجنتيني على ملعب مونيمنتال معقل ريفر.

المنافسة كانت بين الثنائي داريو هيريرا وفيرناندو راباييني وفاز الأخير بها عن طريق القرعة التي أذيعت تلفزيونيا.

Fernando Rapallini será el árbitro del #Superclásico. Así se vivió el sorteo en @superfutbol pic.twitter.com/3xzwyrEsOI — TyC Sports (@TyCSports) September 28, 2021

وستكون تلك المباراة الثالثة لـ راباييني في سوبر كلاسيكو إذ سبق له أن أدار مباراتين من قبل وانتهت كلاهما بالتعادل.

وسبق أن أدار راباييني 30 مباراة لريفر بليت فاز الميوناريوس في 19 وتعادلوا في 9 وخسروا 2.

بينما أدار 24 مباراة للأزرق والذهبي فازوا في 10 وتعادلوا في 7 وخسروا 7.

بينما أدار هيريرا 3 مباريات من قبل.

ولأول مرة منذ عام ونصف سيلتقي الفريقان بحضور جماهيري بعد غياب بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحضر 50% من سعة المدرجات والتي تُقدر بـ 36 ألف متفرج.

ويحتل ريفر بليت المركز الثاني برصيد 27 نقطة بعد مرور 13 مباراة، فيما يحتل بوكا جونيورز المركز السادس برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.