تشكيل ليلة الأبطال - دجيكو ولاوتارو يقودان هجوم إنتر في مواجهة شاختار

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 18:11

كتب : Filgoal Team

ريال مدريد - إنتر ميلان - لاوتارو مارتينيز

يقود البوسني إدين دجيكو وإلى جواره الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هجوم إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة شاختار دونتسك الأوكراني في افتتاح الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

وكان إنتر قد خسر على ملعبه جوزيبي مياتزا في الجولة الأولى من ريال مدريد، بينما سقط شاختار أمام شيريف تيراسبول المولودفي بطريقة مفاجئة بثنائية دون مقابل.

وفضّل الإيطالي سيموني إنزاجي الدفع بالهولندي دينزل دومفريز في مركز الظهير الأيمن والإيطالي فيديريكو ديماركو كظهير أيسر.

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فيما اختار الإيطالي روبرتو دي زيربي الدفع بالبوركينابي لاسينا تراوري في الهجوم من خلفه الثنائي البرازيلي بيدرينيو والآن باتريك.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفان دي فري – أليساندرو باستوني

الوسط: دينزل دومفريز – ماتياس فيتشينو – مارسيلو بروزوفيتش – نيكولو باريلا – فيديريكو ديماركو

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

فيما جاء تشكيل شاختار:

حراسة المرمى: أندري بياتوف

الدفاع: دودو – مارلون – مايكولا ماتفيينكو - إسماعيلي

الهجوم: بيدرينيو – آلان باتريك – تاراس ستيبانينكو – مايكون - مانور سولمون

الهجوم: لاسينا تراوري

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