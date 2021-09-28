مؤتمر كيروش: صلاح سيظل القائد وأوضحت رأيي في نظام الدوري لـ مجاهد.. والتاريخ لا يفوز وحده

شدد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم ليفربول، سيظل قائدا للفراعنة في عهده.

وكان الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري قد قرر منح الشارة لـ صلاح دون النظر للأقدمية حسبما كان متبع، وهو ما سيستمر عليه كيروش.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي بمناسبة انطلاق معسكر المنتخب لمواجهة ليبيريا وديا يوم الخميس المقبل، استعدادا لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم: "هذا وقت العمل وليس الكلام. بدأنا سباقا كبيرا ولابد لنا من تجاوزه والفوز بـ 6 نقاط أمام ليبيا".

وأردف "لابد من بداية العمل، وتسلق الجبل إلى قمته".

وأكمل "الوقت الذي حصلت عليه كاف؟ المدرب دائما يحتاج للوقت، وقواعد فيفا تحرمنا من ضم المحترفين قبل الأجندة. أشكر المدربين في مصر على التعاون والسماح بضم اللاعبين في المعسكر الصغير الحالي".

وشدد "درست كل اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب جيدا، وشاهدتهم عن طريق الفيديو. واثق جدا في القرارات والاختيارات".

وأكمل "مصر لديها تاريخ كبير لكن التاريخ وحده لا يفوز. لابد من بناء فريق وصنع مجموعة قوية".

وكشف "فريق ليبيا يتابعنا جيدا، وسأحتفظ بسرية طريقة اللعب. سأعلن عن أسماء اللاعبين المختارين لمواجهة ليبيا عبر انتهاء معسكر مباراة ليبيريا".

وشدد "أبديت رأيي في شكل الدوري الأنسب للموسم المقبل لأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة".

وأكمل "كل مدرب له طريقة في تحديد قائد الفريق، وأرى أن محمد صلاح هو الكابتن. هذا قراري لأنه الأنسب".

وأتم "أعلم لاعبي منتخب مصر جيدا، وعملت مع منتخبات كبيرة في تصفيات كأس العالم وكل لاعب في تلك المنافسات يريد أن يثبت أنه الأفضل. أريد أن يعرف اللاعبين أنهم يمثلون الشعب المصري كله عند ارتداء قميص المنتخب".

منتخب مصر سيواجه ليبيا في ملعب الجيش ببرج العرب 8 أكتوبر قبل أن تتكرر المواجهة في ملعب شهداء بنينا 11 أكتوبر.

يذكر أن منتخب ليبيا يتصدر المجموعة السادسة بست نقاط ويليه منتخب مصر بأربع نقاط.

ويتأهل أصحاب الصدارة في كل المجموعات العشرة إلى المرحلة النهائية من التصفيات.