بعد جيمس.. ستيفان نزونزي إلى الريان القطري

أعلن نادي الريان القطري ضم الفرنسي ستيفان نزونزي في صفقة انتقال حر.

بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا انضم بعقد يمتد لموسمين وسيرتدي القميص رقم 88.

ولعب نزونزي الموسم الماضي معارا من روما الإيطالي إلى ستاد رين الفرنسي وشارك في 39 مباراة سجل هدفا وصنع آخر.

وعقب نهاية عقده مع الذئاب انضم الفرنسي البالغ 32 عاما لصفوف الريان القطري ليجاور جيمس رودريجيز.

وقال الشيخ علي بن سعود رئيس النادي: "نزونزي إضافة للفريق، وطموح الفريق سيزداد بانضمام جيمس ونزونزي".

وأضاف: "سعداء بالصفقة، نزونزي يمتلك خبرة كبيرة، ونجح في الحصول على كأس العالم 2018".

فيما قال الفرنسي في المؤتمر الصحفي: "أطمح لتجربة جديدة رفقة الريان، وسمعت كثيرا عن الدوري القطري، اللعب تحت قيادة لوران بلان شرف كبير، وكنت أشاهده عندما كنت صغيرا".

وأضاف "من الممتع اللعب بجوار جيمس وبراهيمي، ومونديال قطر سيكون استثنائي".

نزونزي رياني لموسمين بالقميص رقم 88 Nzonzi avec le club Qatari pour 2 ans ,il va porte le maillot 88 pic.twitter.com/QTBw9N5e99 — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 28, 2021

ويحتل الريان المركز الثامن برصيد 3 نقاط من 4 جولات منذ بداية دوري نجوم قطر 2021-2022.

وينضم لاعب الوسط الفرنسي إلى جوار صانع الألعاب الكولومبي وكتيبة من المحترفين مكونة من الإيراني شجاع خلیل‌زاده‎ والجزائري ياسين براهيمي والإيفواري يوان بولي والكاميروني فرانك كوم.

واحتل الفريق المركز الثالث الموسم المنصرم وحصد بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا 2022.

ويملك نزونزي مسيرة حافلة بدأت مع إميان الفرنسي وبلاكبيرن الإنجليزي وستوك سيتي ثم إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي وجالاتاسراي التركي.