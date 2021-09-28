بعد جيمس.. ستيفان نزونزي إلى الريان القطري

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 17:46

كتب : FilGoal

ستيفن نزونزي

أعلن نادي الريان القطري ضم الفرنسي ستيفان نزونزي في صفقة انتقال حر.

بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا انضم بعقد يمتد لموسمين وسيرتدي القميص رقم 88.

ولعب نزونزي الموسم الماضي معارا من روما الإيطالي إلى ستاد رين الفرنسي وشارك في 39 مباراة سجل هدفا وصنع آخر.

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وعقب نهاية عقده مع الذئاب انضم الفرنسي البالغ 32 عاما لصفوف الريان القطري ليجاور جيمس رودريجيز.

وقال الشيخ علي بن سعود رئيس النادي: "نزونزي إضافة للفريق، وطموح الفريق سيزداد بانضمام جيمس ونزونزي".

وأضاف: "سعداء بالصفقة، نزونزي يمتلك خبرة كبيرة، ونجح في الحصول على كأس العالم 2018".

فيما قال الفرنسي في المؤتمر الصحفي: "أطمح لتجربة جديدة رفقة الريان، وسمعت كثيرا عن الدوري القطري، اللعب تحت قيادة لوران بلان شرف كبير، وكنت أشاهده عندما كنت صغيرا".

وأضاف "من الممتع اللعب بجوار جيمس وبراهيمي، ومونديال قطر سيكون استثنائي".

ويحتل الريان المركز الثامن برصيد 3 نقاط من 4 جولات منذ بداية دوري نجوم قطر 2021-2022.

وينضم لاعب الوسط الفرنسي إلى جوار صانع الألعاب الكولومبي وكتيبة من المحترفين مكونة من الإيراني شجاع خلیل‌زاده‎ والجزائري ياسين براهيمي والإيفواري يوان بولي والكاميروني فرانك كوم.

واحتل الفريق المركز الثالث الموسم المنصرم وحصد بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا 2022.

ويملك نزونزي مسيرة حافلة بدأت مع إميان الفرنسي وبلاكبيرن الإنجليزي وستوك سيتي ثم إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي وجالاتاسراي التركي.

ستيفان نزونزي الريان القطري
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