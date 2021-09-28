الزمالك: الشرط الجزائي يعيق التجديد لـ بنشرقي

أوضح طارق جبريل أمين صندوق الزمالك أن ناديه اتفق مع اللاعب أشرف بنشرقي على كل بنود تجديد العقد عدا الشرط الجزائي.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وقال جبريل عبر قناة أون تايم سبورتس:"بنشرقي؟ الموقف كما هو، الشرط الجزائي ليس في صالح الزمالك. اتفقنا مع اللاعب بنسبة 99% ما عدا الشرط الجزائي، واللاعب يعيد النظر فيه، ولكنه لم يحسم الموضوع. لا أتولى هذا الملف، لكن بصفة عامة نعمل ما في مصلحة الزمالك، ولن نلتفت للشو الإعلامي".

وأضاف "كان من الممكن الإعلان قبل شهر عن التجديد، ونضع شروط ليست في صالح الزمالك، كان هذا أسلوب متبع في كثير من الأحيان من بعض المسؤولين، لذا لبسنا في الحيط بأمور عديدة مثل القضايا الدولية، إنها مشاكل بلا داعي.

وأردف "الزمالك تورط في ربع مليار جنيه من لا شيء، 14 قضية أغلبهم بلا داعي. بالطبع نسعى لمصلحة النادي وبنشرقي أيضا، والأمور ستتضح خلال أيام. نتحلى بالصبر الشديد، صبرنا على آخرين لمدة شهر ونصف".

ولا يزال الزمالك يسعى لتمديد عقد نجمه المغربي الذي ينتهي عقده الحالي في 2022.

واستمر "وصلتنا إفادة بأنه لا مشكلة في قيد الجزيري وأوناجم. هناك محاولات لتأجيل قرار إيقاف القيد، ولم يصلنا رد حتى الآن بشأن قيد الصفقات الجديدة. إعارة الصفقات؟ كل شيء وارد، نسعى لمصلحة الزمالك، ولدينا أمل في حل أزمة إيقاف القيد".

وواصل "الصفقات الجديدة تعاقدنا معها لكي تشارك مع الفريق، وننتظر الموقف بشأن أزمة القيد، لم تصلنا أي عروض رسمية حتى الآن بشأن أي لاعب منهم. الاتجاه لإعارتهم وليس بيعهم؟ لا أريد التصريح بكلام ويتغير بعد أسبوع، نراعي مصلحة النادي، إذا كانت المصلحة في البيع أو الإعارة سيحدث، لكن لدينا أمل في قيد الجدد".

وأشار "حمدي النقاز وضعه مختلف، إذا أراده كارتيرون لن يعترض أحد، وإذا لم يحتاجه سننظر مصلحة النادي واللاعب. 95% مما يكتب أو يتردد في وسائل الإعلام ليس صحيحا، لا مشكلة في الاجتهادات الصحفية، ولكن هناك أخبار لديها أغراض أخرى".

وأتم "تولينا المسؤولية منذ 4 أشهر، ونعمل بخطوات، وإلا لتوقف النادي. لا ندعي أننا سحرة، وسنحل المشاكل في 4 أشهر أو سنة بل نحل المشاكل تدريجيا، هذا ما نعد به، المشوار طويل ويحتاج لجهد مكثف ونتمنى التوفيق للمجلس القادم. بالنسبة لي، أستبعد الترشح في الانتخابات ولكن هناك أعضاء في اللجنة يفكرون في خوض السباق".

واستعد الزمالك للموسم الجديد بمعسكر في برج العرب بالإسكندرية.

ويواجه حامل لقب الدوري المصري مضيفه فريق توسكر الكيني في 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وبعد أسبوع يستضيف الإياب.