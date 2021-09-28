الإسماعيلي يتراجع عن ضم الحلواني ويختبر عباس وينتظر وصول شونجا

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 16:50

كتب : ياسر الشريف

أسوان - طلائع الجيش

كشف علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية في الإسماعيلي تراجع ناديه عن التعاقد مع عمرو الحلواني مدافع أسوان.

وقال أيقونة الدراويش في تصريحات صحفية:"لم نتفق على المقابل المالي رغم تقديمنا لعرض جيد للحلواني".

وواصل "المهاجم الزامبي جاستن شونجا سيخضع لفترة معايشة لتقييمه من قبل المدرب طلعت يوسف، خاطبنا سفارة مصر في لوساكا لمنح التأشيرة للاعب، سيصل الإسكندرية خلال أيام".

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وأضاف "اليوم سيشاهد الجهاز الفني اللاعب الغاني جانسو عباس، أمام نادي الحرية في لقاء ودي على هامش معسكر الإسكندرية".

ويلعب الإسماعيلي وديا ضد الحرية والحمام وفاركو والمقاولون العرب وسموحة استعدادا للموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى لدعم صفوفه بعد رحيل فخر الدين بن يوسف ونادر رمضان ومحمود صالح ورضوان شريفي وإبراهيم أبو اليزيد.

وتعاقد الإسماعيلي مع المدافع عصام صبحي وحارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم.

وانتدب المدرب المخضرم طلعت يوسف بعد رحيل إيهاب جلال الذي تولى قيادة بيراميدز.

عمرو الحلواني الإسماعيلي
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