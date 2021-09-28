مؤتمر جنابري: نملك فريقا يمكنه التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

يؤمن سيرج جنابري لاعب بايرن ميونيخ بقدرة فريقه على التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بايرن الذي حصد دوري الأبطال الموسم قبل الماضي، ودع المسابقة الموسم الماضي من الدور ربع النهائي.

وقال جنابري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الأجواء داخل الفريق رائعة هذا الموسم، وهذا أمر مهم. نحن نتمسك ببعضنا البعض ونريد جميعا أن نكون ناجحين".

وأضاف "بالطبع نريد التتويج بدوري الأبطال مرة أخرى، ولدينا الفريق المناسب للقيام بذلك".

يستقبل بايرن منافسه دينامو كييف يوم الأربعاء في ثاني جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح "نحن دائما نضع أهدافا جديدة لأنفسنا، في كل مباراة نتأكد من أننا لم نتراجع".

بايرن انتصر على برشلونة في الجولة الأولى، بينما تعادل دينامو مع بنفيكا.

وأتم جنابري "عندما نلعب نحظى بالكثير من المرح، وهذا ما نريد الحفاظ عليه دائما".

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