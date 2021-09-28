تشكيل الأهلي - محمد محمود وكريم فؤاد أساسيان وحسام حسن يقود الهجوم أمام الغابة وديا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة الغابة الودية.

المباراة انطلقت الرابعة والنصف عصر اليوم على ملعب التتش.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - محمود وحيد - ورامي ربيعة - محمد مغربي

خط الوسط: كريم فؤاد - أحمد نبيل كوكا - محمد محمود - زياد طارق - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: حسام حسن

ويستعد الأهلي لمواجهة جيندارميري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.