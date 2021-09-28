مؤتمر ناجلزمان: نريد أن نكون الفريق المتوج بلقب دوري الأبطال في نهاية الموسم

يستهدف يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ استعادة لقب دوري أبطال أوروبا لفريقه هذا الموسم.

بايرن الذي حصد دوري الأبطال الموسم قبل الماضي، ودع المسابقة الموسم الماضي من الدور ربع النهائي.

وقال ناجلزمان تصريحات أبرزها موقع ناديه: "في النهاية إذا كنت تريد فريقك أن يرفع كأس دوري أبطال أوروبا يجب أن تفوز بأكبر عدد من المباريات".

وأضاف المدرب الشاب "نعم نحن أحد المرشحين لحصد اللقب، لكننا نريد أن نكون ذلك الفريق الذي يتوج بالبطولة في النهاية".

يستقبل بايرن منافسه دينامو كييف يوم الأربعاء في ثاني جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتابع "غالبًا ما يكون دينامو كييف من المرشحين للفوز بمبارياته المحلية، إنهم يميلون للدفاع بعمق مما يعني أن بقية فريقهم بحاجة إلى التحلي بالشجاعة والضغط العالي".

وشدد "أثق في فريقي، لكن في الوقت نفسه يجب أن ندرس المنافس جيدا".

بايرن انتصر على برشلونة في الجولة الأولى، بينما تعادل دينامو مع بنفيكا.

وعن حالة كينجسلي كومان، أوضح ناجلزمان "إنه في حالة جيدة، ويشعر بالسعادة بعدما طوى صفحة الإصابة، لكنه لن يلعب أمام دينامو".

وأردف "قبل خضوعه للعملية الجراحية قررنا تخصيص أسبوعين له لاستعادة لياقته البدنية الكاملة".

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